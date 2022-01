Les pluges del mes de novembre han permès incrementar, de manera lenta però constant, el nivell de reserves de l’aqüífer del Fluvià-Muga, però la millora no ha estat suficient com per aixecar l’alerta per sequera. Així ho ha determinat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que de moment manté les restriccions que hi ha hagut durant els últims mesos a 22 municipis de l’Alt Empordà. Però no només això: el sistema del Ter-Llobregat, que abasteix uns cinc milions de persones a Catalunya, s’aproxima cada vegada més a la prealerta per sequera, tot i que de moment està al 59% de la seva capacitat i es garanteixen totes les demandes per un període de deu mesos. Tot i això, per alentir el descens dels embassaments, les dessalinitzadores del Llobregat i la Tordera estan incrementant la seva producció, tot passant del 20-30% al 85% de la seva capacitat.

L’ACA ha revisat l’estat de la sequera a les conques internes de Catalunya, posant especial èmfasi en l’aqüífer del Fluvià-Muga, del qual depenen 22 municipis altempordanesos i que es troba en situació d’alerta per sequera des del passat mes d’octubre, amb restriccions que inclouen la limitació del consum a 250 litres per habitant i dia i la reducció de l’aigua per al reg de jardins i zones verdes, entre altres mesures.

I de moment, aquestes restriccions continuaran unes setmanes més. Segons explica l’ACA, les pluges registrades durant el mes de novembre han permès incrementar, a poc a poc però de forma constant, el nivell de reserves d’aquesta massa d’aigua subterrània, però la millora no ha estat prou important com per poder abandonar l’escenari d’alerta. En aquests moments, l’aqüífer del Fluvià-Muga se situa a 15,7 metres sobre el nivell del mar, mentre que en el moment que es va declarar l’alerta, el passat mes d’octubre, estava en 15,4 metres.

Però més enllà d’aquesta zona altempordanesa, l’amenaça de sequera es troba present a bona part de les comarques gironines, ja que la Garrotxa, el Ripollès, bona part de la Selva interior, el Pla de l’Estany i parts del Gironès, l’Alt i el Baix Empordà es troben en situació de prealerta. Per tant, només gaudeixen de normalitat algunes zones del Baix Empordà i el Gironès, així com la Selva marítima.

Al conjunt de Catalunya, la meitat de les conques internes estan en situació de prealerta i l’altra meitat estan en situació de normalitat. Tot i això, la falta de pluges fa que, de moment, no es pugui baixar la guàrdia. El sistema Ter-Llobregat, que abasteix uns cinc milions de persones a tot Catalunya, està al 59% de la seva capacitat, i malgrat que es garanteixen totes les demandes per als propers deu mesos, la Generalitat ha decidit incrementar la producció de les salinitzadores del Llobregat i la Tordera, tot passant dels 0,8 metres cúbics per segon als 2,12 metres cúbics per segon, el que suposa passar d’una producció del 20-30 al 85%. Els pantans que es troben dins d’aquest sistema compten actualment amb unes reserves sensiblement inferiors a les que registraven fa un any: el pantà de Susqueda, per exemple, es troba a un 69% de la seva capacitat, mentre que un any enrere arribava fins a gairebé el 90%. Pel que fa al de Sau, es troba fins i tot més baix, ja que no arriba al 45%, quan per les mateixes dates de 2021 estava al 80%.

Darnius-Boadella, al 41%

Pel que fa a l’embassament de Darnius-Boadella, es troba al 41% del seu volum màxim, quan un any enrere estava al 78,53%. L’ACA assenyala, tanmateix, que ha mantingut el seu volum durant les darreres setmanes, de manera que tots els municipis que en depenen tenen garantit l’abastament domèstic per un any.

Tot i això, l’organisme de la Generalitat alerta que, en cas que no es produeixin pluges en els propers mesos, amb les reserves actuals no es podran garantir les necessitats de reg per a la campanya d’aquest estiu.

I és que els indicadors de sequera pluviomètrica -que fan referència a la pluja caiguda durant els últims dotze mesos respecte els valors normals-, han empitjorat arreu del territori. D’aquesta manera, el curs mig del riu Llobregat s’afegeix a les nou unitats d’explotació que fins ara ja estaven en estat de sequera pluviomètrica severa arran de l’escassetat de pluges dels darrers mesos. El llistat inclou el sistema Fluvià-Muga, el Baix Ter, l’embassament de Darnius-Boadella, els sistemes Ter i Llobregat, unitat d’Empordà i estany de Banyoles, entre altres. De moment, però, aquest escenari de sequera pluviomètrica no comporta restriccions en els usos.

Així doncs, les mesues d’alerta es continuaran aplicant, igual que fins ara, a l’àmbit del Fluvià-Muga, que inclou Agullana, l’Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum. Entre altres mesures, s’ha limitat el consum global d’aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia, s’han imposat reduccions en el reg de zones verdes, s’ha prohibit omplir les fons ornamentals, la neteja de carrers i s’han establert limitacions a l’hora d’omplir piscines.