Els Mossos han detingut el segon camioner implicat en la baralla al mig de l'AP-7 a Agullana (Alt Empordà) que va provocar un accident mortal. Els fets van tenir lloc dimecres passat. Els dos camioners, que van discutir-se, van aturar els tràilers ocupant part d'un carril de l'autopista. Allà un va clavar unes tisores a l'altre. La disputa, però, va acabar provocant una víctima mortal, perquè el conductor d'un turisme va xocar contra un dels tràilers i un tercer camió el va encalçar. Els Mossos ja van detenir el primer camioner, de 56 anys. Ara que l'altre ja ha sortit de l'hospital, també l'han arrestat. És un home de 48 anys a qui li atribueixen conducció temerària, un delicte contra la seguretat viària i homicidi per imprudència greu.

L'accident mortal va tenir lloc dimecres passat a la tarda-vespre. Els dos camioners, que circulaven per l'AP-7, van començar a discutir-se mentre conduïen. Van aturar els tràilers a l'autopista, ocupant part d'un dels carrils de circulació, i van continuar barallant-se. Allà, el de 56 anys va ferir l'altre clavant-li unes tisores a l'abdomen.

La disputa, però, va acabar amb una víctima mortal. Perquè un cotxe va xocar contra un dels dos tràilers que estaven aturats a l'AP-7, un altre camió va encalçar el vehicle per darrere i el conductor va acabar morint.

Els Mossos ja van detenir el primer camioner poc després del sinistre. Se l'investigava per conducció temerària, un delicte contra la seguretat viària, homicidi per imprudència greu i lesions. El jutjat el va deixar en llibertat provisional, però li va retirar el passaport en espera d'interrogar el segon transportista.

Aquest camioner, que té 48 anys, va haver d'ingressar a l'hospital de Figueres arran de la ferida que va rebre a l'abdomen. Ara, un cop ha rebut l'alta, els Mossos d'Esquadra l'han detingut. Se l'investiga per conducció temerària, per homicidi imprudent i per un delicte contra la seguretat viària per originar un greu risc per a la circulació.

En paral·lel, els Mossos també van investigar si el tercer camioner implicat en l'accident mortal -el que va encalçar el cotxe de la víctima- tenia responsabilitats en el sinistre. De moment, però, segons concreten els Mossos, a aquest transportista no se li atribueix cap delicte.