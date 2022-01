ERC proposa l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, per presidir el Consell de Governs Locals de Catalunya. Aquest òrgan serveix per representar el municipalisme davant la Generalitat i el Parlament. Lladó, amb vint anys d'experiència professional a l'empresa privada en l'àmbit del màrqueting i la comunicació, assumirà la presidència de l'òrgan aquest 1 de febrer. El Consell de Governs Locals està format per cent alcaldesses i alcaldes de Catalunya. Entre els seus integrants hi ha set membres nats: l'alcaldessa de Barcelona, les presidències de les quatre diputacions i les presidències de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM). La resta dels 93 integrants del Consell es distribueixen de forma proporcional entre els diferents partits polítics en funció dels seus resultats en les passades eleccions municipals.