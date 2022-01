Roses i la UdG continuaran treballant en la realització d'estudis que relacionin els ecosistemes marins i la salut de les persones.

Les dues parts han signat un nou acord a quatre anys per seguir treballant en la recerca i conservació dels ecosistemes marins i la salut de les persones a través de la Càtedra Oceans i Salut Humana de la UdG.

La Càtedra, alhora, vol treballar per a protegir els hàbitats de valor i fràgils com el Parc Natural de Cap de Creus i que totes les activitats relacionades amb el mar siguin sostenibles.

L'Ajuntament ha doblat l'aportació econòmica que serà de 39.000 euros i es contractarà un investigador.

També es promouran xerrades, conferències, exposicions i altres iniciatives dirigides a un públic especialitzat (pescadors, peixaters, associacions de pacients, empreses turístiques, tècnics de medi ambient i de salut, estudiant universitari) i al públic general (ciutadania i visitants de Roses) per tal de difondre la importància dels ecosistemes marins per a la salut.

El director de la Càtedra, biòleg marí de l’Institut d’Ecologia Aquàtica i director del grup de recerca SeaHealth de la UdG, Josep Lloret, assegura que "amb aquest nou conveni es marquen nous horitzons per als anys vinents, que seran intensos tenint en compte els múltiples reptes ambientals i per la salut d'àmbit global que existeixen: des del canvi climàtic i la contaminació fins a l’ús excessiu dels ecosistemes marins, entre d’altres". "Per això, des de la Càtedra sempre farem costat al concepte de salut global o salut planetària, que en anglès s’anomena "One Health", perquè la salut dels oceans i del planeta també és la nostra salut", afirma Lloret.

Protegir hàbitats fràgils

La Càtedra vol focalitzar l’esforç en l’estudi i la protecció dels hàbitats marins més fràgils i de les espècies sensibles, sobretot a les àrees marines protegides com les del Parc Natural de Cap de Creus.

En aquest sentit, la Càtedra vol contribuir que l’Economia Blava (economia basada en el mar) sigui cent per cent sostenible. També pretén donar suport a estudis i accions que permetin una activitat pesquera i turística local, entre altres, compatible amb els valors naturals de la zona, i evitar les activitats insostenibles.

“El futur dels municipis de la Costa Brava com Roses està lligat a una Economia Blava sostenible i, per tant, les activitats de la Càtedra contribuiran a aquesta missió”, assegura el director de la Càtedra, Josep Lloret.

La Càtedra vol incidir en els estudis que contribueixen a la promoció i prevenció de la salut física i mental de les persones. La Càtedra se centra en l’explotació sostenible dels productes del mar dins una dieta sana (la mediterrània), i en la preservació dels Espais Blaus com a indrets singulars on la gent poden practicar activitats sostenibles i saludables com la natació, la vela, el caiac o el busseig. També impulsa la protecció de la “Farmàcia del Mar”, és a dir, de les espècies marines que presenten molècules amb propietats farmacològiques que poden donar lloc al descobriment de noves medicines.

Des que es va crear la Càtedra, s’han portat a terme més de trenta activitats diferents.

Referent en oceans i salut

L’alcalde de Roses, Joan Plana, assenyala que "el lligam entre Roses i el mar és un element determinant per entendre la nostra història, la nostra societat i també la nostra identitat i, per això, mostrem el nostre compromís com a poble per cuidar-lo i conèixer-lo en profunditat".

El regidor de Medi Ambient, Francesc Giner, recalca que “la Càtedra també ens ajudarà a conèixer millor els riscos ambientals emergents a la nostra costa, com els que comporten els megaparcs eòlics marins”.

Per la seva part, el rector de la UdG, Quim Salvi, recorda el paper de la institució i assenyala que "la Universitat de Girona no té sentit si no està vinculada amb el seu entorn i la Càtedra Oceans i Salut Humana contribueix a aigualir fronteres". "La nostra institució ha d’actuar com a motor i ha de treballar en xarxa amb els agents del territori per crear una autèntica regió del coneixement", conclou.

Tot i els seus orígens locals, la Càtedra es vol seguir posicionant com un referent europeu i mundial en la temàtica d’oceans i salut humana.

A més del suport de l’Ajuntament de Roses, la Càtedra ha comptat durant aquests anys amb la col·laboració de la UdG, la Confraria de Pescadors de Roses, el Gremi de Peixaters de Catalunya, l’Ajuntament de Tossa de Mar i la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya.