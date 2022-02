Els Bombers donen per controlat l'incendi de Peralada (Alt Empordà), que ha afectat unes 31 hectàrees de vegetació, sobretot conreus però també matolls, arbrat i pastures. Els efectius continuen ara revisant el perímetre i remullant els punts calents per evitar que revifi. També s'ha restablert el trànsit en els dos sentits a l'N-260, tallada des d'aquesta matinada, i s'ha reprès el servei de trens entre Figueres i Portbou. Protecció Civil també ha donat per finalitzada la prealerta del Ferrocat. El foc s'ha declarat de matinada en una zona a tocar de la Muga i s'ha estès ràpidament atiat pel fort vent de tramuntana que bufa a l'Alt Empordà.

L'incendi de Peralada afecta unes 31 hectàrees A banda dels Bombers, també han participat en les tasques d'extinció de l'incendi efectius del GRAF (Grup d'Actuacions Especial), EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal) i el sanitari del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques), efectius dels Agents Rurals, de les ADF (Agrupació Defensa Forestal) de la zona i dels Mossos d'Esquadra. 14 Els Bombers remarquen que el foc és un 'toc d'alerta' per la sequera i demanen «precaució» en totes les activitats previstes al medi durant les properes jornades, especialment als Pirineus.