El jutjat d'instrucció 7 de Figueres ha deixat en llibertat el segon camioner implicat en la baralla al mig de l'AP-7 a Agullana que va provocar un accident mortal. Els Mossos d'Esquadra el van detenir ahir, un cop va sortir de l'hospital on es recuperava de les ferides que un altre transportista li va fer quan li va clavar unes tisores i aquest dimarts ha passat a disposició judicial. El jutjat li imposa compareixences quinzenals. El camioner de 48 anys està investigat en la causa oberta per conducció temerària i homicidi per imprudència greu. En l'altre procediment, per lesions, consta com a víctima.