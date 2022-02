L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, ha anunciat que no tornarà a encapçalar la candidatura d'ERC a les properes eleccions municipals del maig de 2023.

"Aquesta decisió ja fa temps la vaig prendre, i que ja he comunicat als meus companys d’Esquerra, però crec que ara, a 15 mesos vista de les eleccions, és el moment oportú per anunciar-ho públicament", ha informat públicament a través de les xarxes.

Salvi Güell ha estat alcalde de Castelló de 2007 a 2011; del 28 d'abril de 2016 a juny de 2019; i des de les darreres eleccions fins avui.

Militant d'ERC des de 1994 va entrar com a regidor a l'ajuntament el 2003.

La decisió, diu Güell, "s’emmarca dins un procés natural de renovació que crec hi ha d’haver al capdavant de les organitzacions".

Posa de manifest que "quan acabi aquesta legislatura, hauré dedicat 20 anys de la meva vida a la política municipal des d’un primer pla: 9 anys com a regidor a l’oposició i 11 anys d’alcalde".

"He viscut moments únics i irrepetibles i d’altres que hem hagut de treballar molt per poder tirar endavant els nostres projectes municipals" explica i "encara em queden mesos de molta feina i podeu estar ben segurs que la faré amb la mateixa il·lusió que l’he feta fins ara".

Tot i no encapçalar la candidatura a les properes eleccions, Salvi Güell, remarca que "el juny de 2023 donaré per acabada, per tant, la meva etapa en la política municipal, però continuaré formant part de la família d’ERC i continuaré col·laborant en tot el que pugui des del darrere per millorar la vida dels veïns i veïnes de Castelló d’Empúries i lluitant per la independència de Catalunya".