Els Agents Rurals apunten que el foc de Peralada va començar per uns treballs de tala canyes.

Segons les primeres informacions recopilades, el cos destaca que s'han detectat indicis d'activitat humana a l'àrea d'inici del foc que apunten en aquesta direcció. En el punt d'inici del foc hi van trobar diverses canyes tallades.

De moment treballen en aquest sentit i segueixen amb la investigació que van començar ahir mateix. Ara han d'aclarir si va ser una negligència o hi havia intencionalitat.

L'incendi de Peralada va cremar 31 hectàrees i els Bombers van necessitar molts recursos terrestres perquè la tramuntana va impedir que els mitjans aeris s'enlairessin.

El fort vent a més va atiar les flames i crear focus secundaris, cosa que encara va complicar més la tasca sobre el terreny. El foc va començar de matinada a prop de la Muga i va obligar a tallar l'N-260 i el pas de trens.

Avui però, el foc encara es dona per controlat i no pas per extingit, asseguren els Bombers. I és que a la zona encara hi fa una mica de vent i per aquest motiu, hi mantenen dues dotacions terrestres encara. Aquestes repassen el perímetre de l'incendi i revisen que no hi hagi revifalles. Asseguren que no han aparegut punts calent mentre segueixen remullant la zona.