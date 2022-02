Dos traficants han estat condemnats per vendre drogues des del seu pis el 2017 a La Jonquera. La secció tercera de l'Audiència de Girona ha imposat 1 any i 11 mesos de presó per cadascú, però hi ha un tercer acusat que està desaparegut, se sospita que ha marxat fora del país i en tot cas serà jutjat si les autoritats el troben.

Les parts van negociar un pacte que rebaixa la pena inicial dels sis a l’any i 11 mesos de presó per cadascun, fet que els permetrà esquivar les reixes. De fet, aquest judici ja s’havia de celebrar l’abril passat, però es va suspendre perquè el processat no es va presentar. Els dos condemnats per un delicte contra la salut pública van reconèixer davant el tribunal de la secció tercera que van vendre cocaïna, heroïna i marihuana utilitzant els seus habitatges com a punt de venda, tal com va determinar la investigació que els Mossos d’Esquadra van dur a terme entre octubre i novembre de 2017. Els agents van fer diverses vigilàncies i van registrar els pisos dels acusats. En un d’ells van trobar droga dins d’un paquet d’arròs entaforat dins un armari de la cuina. Al mateix armari hi havia una balança i un paquet premsat amb haixix. També van descobrir substàncies estupefaents a altres racons de la casa, fins i tot dins d’una sabata hi van trobar fàrmacs anestèsics, que s’usen per adulterar la cocaïna. En total, els agents de policia van decomissar només d'un dels habitatges 380 grams de cocaïna i dues tauleres d'haixix, tot plegat per valor de 22.500 euros, segons va calcular l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents. Els habitatges on presumptament tenia lloc la compravenda estaven situats prop de l'institut del municipi, i diverses plataformes veïnals havien reclamat als Mossos que s'actués per aturar la venda de droga. La fiscalia considera que s'ha pogut demostrar almenys una de les sis vendes que van dur a terme els traficants segons els Mossos. En tractar-se d'una quantitat petita de droga, ha disminuït notablement la petició de presó que inicialment els demanava. A canvi de la suspensió de la pena de presó, els acusats no podran cometre cap delicte en els pròxims tres anys. També hauran de pagar una multa de 150 euros. Inicialment, la fiscalia els demanava 15.000 euros a cadascun.