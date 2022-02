Els Agents Rurals apunten que el foc de Peralada va començar per uns treballs de tala canyes. Segons les primeres informacions recopilades, destaquen que s’han detectat indicis d’activitat humana a l’àrea d’inici del foc que apunten en aquesta direcció. En el punt d’inici del foc hi van trobar diverses canyes tallades. El que no se sap de moment i ara investigaran els Agents Rurals és si les flames van començar per una negligència o hi havia una intencionalitat al darrera.

L’incendi de Peralada va cremar 31 hectàrees i els Bombers van necessitar molts recursos terrestres perquè la tramuntana va impedir que els mitjans aeris s’enlairessin. El foc es va donar per extingit ahir a la tarda, ja durant el matí encara feia una mica de vent a la zona i per aquest motiu, hi mantenien dues dotacions terrestres.