La família del jove de 19 anys que va morir després que un vehicle l'atropellés mentre anava amb patinet a Empuriabrava (Alt Empordà) el 10 d'octubre acusa l'Audiència de Girona de deixar "impune" un presumpte homicidi. Vosseler Advocats carrega contra la interlocutòria de la secció quarta que va acordar tornar-li el carnet al conductor investigat i va desestimar la petició de les acusacions particulars sol·licitant que ingressés a presó. En un comunicat, qualifiquen la resolució de "despropòsit" i subratllen que ha suposat "un cop" per a la família de la víctima. També asseguren que l'Audiència ha pres la decisió de manera "prematura" i sense tenir en compte un nou informe de Mossos que avala que el conductor anava amb excés de velocitat.

Vosseler Advocats, que exerceix d'acusació particular en la causa oberta per l'accident mortal, ha emès un comunicat valorant la interlocutòria de la secció quarta de l'Audiència de Girona revocant la retirada del carnet al conductor investigat. En nom de la família de la víctima, els advocats consideren que el tribunal ha emès un pronunciament "prematur" perquè no ha tingut accés al darrer informe dels Mossos d'Esquadra que, afirmen, conté dades de la caixa negra del cotxe que avalen que el conductor circulava amb excés de velocitat.

A la mateixa interlocutòria, l'Audiència també assenyalava que el resultat de 0,38 mg d'alcohol per litre d'aire expirat "només determina una infracció administrativa, mai una infracció penal" i que considerar que en el moment del sinistre la taxa d'alcohol havia de ser superior no deixava de ser una suposició sense base real. En aquest punt, l'acusació particular sosté que l'Audiència "no ha accedit" a la pàgina de l'atestat que reflecteix la fase descendent en la corba de l'alcoholèmia i que permetria inferir que en el moment de l'accident el nivell d'alcohol era superior.

"Creiem que tot en conjunt és un autèntic despropòsit, un cop per a la família de la víctima", remarquen els advocats que sostenen que l'excés de velocitat, sumat a al somnolència i "la falta d'atenció en la conducció" per la ingesta d'alcohol fan que la decisió de l'Audiència "deixi totalment impune aquest presumpte homicidi".

"Aquesta decisió genera una gran sensació d'inseguretat jurídica per a la societat. Amb pronunciaments d'aquestes característiques, per a l'opinió pública, el missatge que arriba és com és de barat treure la vida a una persona amb el cotxe en condicions inadequades per conduir", conclou l'acusació particular que afegeix que està pendent del resultat de més proves per tornar a sol·licitar mesures cautelars.