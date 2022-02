La polèmica per la instal·lació d’una antena de telefonia mòbil a l’Olivar Gran de Figueres ha obert un nou capítol amb l’acusació directa de «dir falsedats i enganyar als veïns» feta pel grup de Junts per Figueres contra l’actual Govern. Segons ha explicat Jordi Masquef, la ubicació de l’antena sol·licitada per l’empresa Telxius Torres España SL «va ser aprovada directament per la Junta de Govern, en la qual l’oposició no hi participa, el 25 de març de 2021» i que està dins el pla d’antenes aprovat per tots els grups.