El jutjat d'instrucció número 6 de Figueres ha ordenat la presó provisional comunicada i sense fiança per l'home detingut per agredir sexualment una dona de 95 anys a Figueres. El jutge considera que el fet que l'home tingui nacionalitat gambiana i no acrediti tenir cap xarxa de contactes a Catalunya fa preveure que hi ha risc de fuga i per això cal que vagi a presó. Segons assegura el magistrat a la interlocutòria, ha quedat provat que l'home la masturbés generant-li ferides en els teixits de la vulva i de la vagina. Per això la causa està oberta per un delicte de violació amb la concurrència de la vulnerabilitat de la víctima a causa de la seva edat.

El detingut, Omar J, per agredir sexualment una dona de 95 anys a Figueres ha passat aquest divendres a disposició judicial, on ha afirmat que la nit del 21 de gener havia estat a casa de la víctima. A dos quarts de dotze de la nit l'home va entrar i va masturbar la dona introduint la mà a la vagina. El detingut ha assegurat que hi va entrar per una finestra de la terrassa, pensant-se que era la casa d'una amiga seva i per això va accedir al domicili. El magistrat assegura en la interlocutòria que la versió dels fets del detingut no aporta cap detall «mínimament plausible o creïble» a causa de la gravetat de les lesions que va provocar a l'anciana. El jutge, a més, considera que en aquest moment l'home no es trobava sota els efectes de l'alcohol ni tampoc de cap droga.

La masturbació que va fer l'home de 31 anys a l'anciana de 95 va provocar-li un esquinç important a l'interior de la vulva i a les parets de la vagina, arribant al fons del sac de Douglas. De fet, segons afirma la interlocutòria, l'home hauria provocat una perforació en la cavitat vaginal fins a arribar a comunicar amb el recte. Per dictaminar la presó preventiva, el magistrat considera que no hi ha cap prova que demostri l'arrelament de l'home al territori, fet que podria justificar la seva fugida per evitar la justícia. En aquest sentit, la interlocutòria apunta que no consta cap mena de relació personal, familiar, laboral o social. Pel magistrat, no hi ha cap document que demostri que tingui feina i això fa «més que previsible» una possible fugida per part del detingut. Per altra banda, la causa està oberta per un delicte de violació amb la concurrència de vulnerabilitat de la víctima. Segons la interlocutòria queda provat que l'avançada edat de la dona és una mostra de vulnerabilitat suficient.

Avís amb el medalló de teleassistència

La víctima va activar el medalló de teleassistència per avisar els cossos d'emergència, ja que la dona vivia sola al pis. Els sanitaris van arribar al pis i van veure que la dona tenia ferides greus, per això la van traslladar a l'Hospital de Figueres. Ara, que ja té l'alta mèdica, la dona ha ingressat al centre sociosanitari Bernat Jaume de la capital alt-empordanesa. L'anciana va explicar als Mossos d'Esquadra que un home encaputxat havia entrat per la finestra del pis i l'havia agredit. Arran d'això, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) a Girona va obrir una investigació i va anar fins al domicili de la víctima per buscar empremtes i restes d'ADN que permetessin identificar el sospitós. A més, els agents van prendre declaració a alguns veïns de l'anciana i això els va permetre centrar-se en l'actual detingut. Omar es movia entre les localitats de l'Escala i Sant Pere Pescador (Alt Empordà), on la policia el va localitzar aquest dijous a la tarda i el va acabar arrestant.