Un parc eòlic marí a la badia de Roses generaria energia per a cobrir la demanda del 45% de les comarques gironines però també suposarà una petjada al paisatge, una petjada artificial que modificarà un territori de paratges naturals i un litoral que cada any rep milions de visitants. La importància tant de potenciar les energies alternatives com de protegir l’entorn i l’economia dels que hi viuen ha posat sobre la taula un debat que s’intensifica a mesura que s’apropa la possibilitat que el parc eòlic marí Tramuntana sigui una realitat. La plataforma contrària continua les accions i suma més de 25.000 signatures en contra. No obstant això, la majoria de partits l’avala i el govern català ha defensat la necessitat que a Catalunya hi hagi un parc eòlic marí. Avui presenten el Pla energètic per a Catalunya 2050.

