La fiscalia demana sis anys de presó a la responsable del departament comercial d’una empresa de La Bisbal d’Empordà, a qui acusa de quedar-se més de 250.000 euros. L’Audiència de Girona havia de jutjar el cas aquesta setmana, però es va haver de suspendre per malaltia.

Els fets van tenir lloc entre el 2012 i el 2016. Segons l’acusació pública, durant aquest temps i «de manera continuada» va transferir diners de l’empresa a comptes seus, del seu marit i de la filla menor d’edat. Ho feu «aprofitant-se que era l’única persona de l’empresa que controlava la comptabilitat», subratlla la fiscalia. La quantitat que s’hauria embutxacat s’eleva fins als 251.928,14 euros.

L’acusada tenia diverses maneres d’evadir el control del gerent. Segons l’acusació, de vegades creava l’abonament al client i s’acabava pagant a ella mateixa, en altres ocasions creava dos abonaments iguals amb relació al mateix client, i en pagava un al client i l’altre a si mateixa. A més, també preparava pagaments a proveïdors de factures que, o bé pagava a un compte seu o bé feia l’operació dues vegades, una pel client i l’altra per ella.

Per assegurar-se que no seria descoberta pel gerent, l’acusada posava el nom del client o proveïdor al concepte de la transferència o en el nom del beneficiari, sabent que ells no eren els receptors dels diners, sinó que anaven a comptes «controlats per l’acusada», assenyala la fiscalia.

Manipular la comptabilitat

També hauria manipulat la comptabilitat de l’empresa, de manera que els saldos bancaris de la societat no eren reals al tancament de l’any.

L’acusada va fer cinc transferències des de diferents comptes de l’empresa, i se’n va beneficiar tant ella com el seu marit, a qui la fiscalia considera partícip dels fets a títol lucratiu.

La fiscalia destaca que una de les transferències feta l’abril de 2014 i per valor de 3.328 euros en un compte seu i que va utilitzar per comprar un cotxe pel seu ús particular.

Per tot plegat l’acusació pública conclou que la processada ha comès un delicte continuat d’estafa, pels quals li demana sis anys de presó. També li demana 3.600 euros de multa i una responsabilitat civil de 255.256,14 euros que hauria de consignar per indemnitzar l’empresa. A més, contempla que el seu marit ha de respondre solidàriament amb 40.125,71 euros.