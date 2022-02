El presentador de TV3 Llucià Ferrer; el periodista i escriptor Jair Domínguez; l’actriu Anna Bertran, i, fins i tot, la popular Macarena Gómez, coneguda pel seu paper de Lola Trujillo a la sèrie «La que se avecina’», s’han sumat a la iniciativa que ha promogut l’Associació contra el Càncer de Vilafant per aquest diumenger: la cursa solidària Corre i camina contra el càncer.

Ells són alguns dels rostres coneguts que s’han ofert a protagonitzar uns vídeos en els quals animen tothom a participar en aquesta proposta adreçada a persones de totes les edats.

Com expliquen els representants de la junta de l’associació, està tot a punt perquè les persones que optin per la caminada, puguin fer un recorregut de cinc quilòmetres o bé de tres quilòmetres, les mateixes distàncies que s’han fixat per a aquells que prefereixin córrer en lloc de caminar. El punt de trobada, el 6 de febrer, és la pista de bàsquet, a la urbanització Camps d’en Pineda de Vilafant, amb una sortida progressiva a partir de les 9 del matí.

Les inscripcions per a la cursa solidària de Vilafant ja estan obertes i s’han establert dos preus: 8 euros, per als adults, i 5 euros, per als nens i les nenes menors de 10 anys.