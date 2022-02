Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 47 anys que tenia el carnet retirat fins el 2024 per conduir un cotxe amb una taxa d'alcohol quatre vegades superior al límit permès a Biure. Els fets van tenir lloc el dijous 3 de febrer quan al voltant de les onze de la nit una patrulla dels Mossos van veure un vehicle aturat al voral de la N-II a l'alçada del municipi de Biure. Els agents van acostar-se al cotxe per assistir a la conductora quan van veure que aquesta estava sota els efectes de l'alcohol. En fer-li la prova, va donar resultat positiu d'1,09 i 1,23 mg/l d'aire expirat, quadruplicant el límit permès. A més, en identificar-la, van veure que la dona ja tenia el permís de conduir retirat fins el 2024 per un jutjat penal.

Per aquest motiu, els Mossos van detenir la dona per un delicte contra la seguretat viària i també un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. Aquest segon delicte es va produir en el moment de la detenció, ja que la dona es va resistir i va acabar agredint lleument als agents. La detinguda ja ha passat a disposició judicial i ha quedat en llibertat amb càrrecs.