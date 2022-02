L’Ajuntament de Figueres té la previsió que la Casa Natal de Salvador Dalí pugui ser visitable a partir de l’any vinent. La primera fase d’obres està executada, s’ha d’acabar la segona i està en marxa la redacció del projecte museogràfic que ha de definir què es podrà veure.

La casa natal al carrer Monturiol va ser on nasqué el pintor. La iniciativa per tirar endavant un projecte per fer-la visitable ha passat anys d’entrebancs.

L’Ajuntament de Figueres va adquirir l’immoble el 1994 i des de llavors s’arrossega el projecte principalment pel finançament.

El contracte d’un dels últims llogaters de la casa natal, on el pintor va viure fins als 8 anys, es va rescindir el 2007.

Les obres de la primera fase van començar el 2019 amb una inversió que supera el milió d’euros i que ha permès adequar l’inteiror de l’edifici, la reconstrucció d e la coberta i tancaments i diverses intervencions a la planta baixa, l’entresòl i l’escala principal de l’edifici.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, informava al xat del setmanari Empordà i de Diari de Girona que «ha acabat la primera fase d’obres i en aquests moments estem executant la segona fase. Segons manifestava Lladó, «l’any que ve les obres haurien d’haver acabat i per tant ha de ser visitable».

La segona fase d’obres hauran consistit en la construcció de paviments, revestiments i sanitaris, així com instal·lacions elèctriques, enllumenat, seguretat, entre altres.

L’immoble serà un futur museu que ha de completar el triangle dalinià amb Cadaqués i Púbol.

Finalment s’està treballant en el projecte museogràfic. El Grup Transversal, responsables de projectes com «Món Sant Benet» o «Gaudí Night experience», juntament amb Varis Arquitectes, autors de la museïtzació del Centre Cultural el Born de Barcelona, presentats com a UTE Varis-Transversal van guanyar el concurs públic per a la redacció del projecte museogràfic de la Casa Natal de Salvador Dalí de Figueres.El projecte ha estat escollit perquè dona resposta a la directriu d’explicar la vida, l’obra i el context en què va viure Salvador Dalí. És la veu del propi artista la que articula els continguts que s’hi desenvolupen.

El projecte ha de servir per definir els espais de planta baixa, on el notari Dalí tenia el seu despatx; l’entresol, on l’artista va viure la primera infància; i la primera i segona planta de l’edifici, on s’explicarà la vinculació de Salvador Dalí amb l’Alt Empordà, la vida pública i privada de l’artista o la importància dels mitjans de comunicació.

La tercera planta es reservarà per espai de descans i àmbit educatiu.