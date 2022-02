L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha començat a reparar dos dels cinc ponts de vianants sobre els canals d’Empuriabrava que queden per renovar, els ponts dels sectors Ter i Ebre, després que la passada primavera no es van poder iniciar les obres, tal com s’havia previst. Els tres ponts que quedaran pendents, els de Tordera, Fluvià i Segre està previst que comencin els treballs les properes setmanes.

La millora consisteix en elevar els ponts, canviar el paviment, posar baranes, repintar i construir una rampa que permeti fer-los accessibles. Tal com va informar Diari de Girona fa una setmana, s’espera renovar tots els ponts. Des del 2016 s’ha invertit mig milió d’euros.