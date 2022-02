Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 3 de febrer una dona de 47 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat viària per conduir després d’haver estat privada cautelarment del permís de conduir per decisió judicial, un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol i un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat.

Als voltants de les onze de la nit els agents van veure un vehicle aturat al voral de l’N-II al punt quilomètric 765 sentit sud, al terme municipal de Biure. En fer-li la prova d’alcoholèmia, va quadruplicar la taxa màxima permesa. A més, li constava una suspensió temporal del permís de conduir amb data de finalització l’any 2024, emès per un jutjat penal. La detinguda va passar l’endemà a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.