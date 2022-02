Un informe sobre el grau de benestar dels animals a la gossera de Figueres encarregat per l'Ajuntament recomana el «decomís immediat» dels gats, que estan envoltats de gossos i pateixen problemes d'estrès. La regidora de Benestar Animal, Sònia Trilla, relata que el document també constata que les gàbies de cans no tenen separacions suficients i que això genera que alguns es mosseguin, en alguns casos, amb resultat de mort. Trilla diu que a tot això s'hi suma que el 50% de les instal·lacions es van aixecar sense llicència i alerta que prendran mesures, tot i que el servei el gestiona el Consell Comarcal a través d'un contracte amb l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres.

«Els demano ajuda perquè la situació que viuen els animals no pot ser i això ja no s'aguanta més». Així de contundent es va mostrar la regidora de Benestar Animal de Figueres, Sònia Trilla, al torn de precs i preguntes del ple en ser preguntada per la gossera. Trilla ha explicat que fa temps que treballen per resoldre aquesta situació, però que es troben «bastons a les rodes» i que s'estan plantejant prendre mesures. Unes mesures que, alerta, poden arribar fins i tot al «comís» dels animals i a rescindir el conveni que tenen amb el Consell Comarcal. D'aquesta manera, podrien assumir la gestió de la recollida d'animals a la ciutat.

Trilla diu que davant la situació va decidir encarregar dos informes: un per determinar el grau de benestar animal i un altre d'àmbit urbanístic. El primer, que data del mes de gener, conclou que cal el «decomís immediat» dels gats, que estan en una gatera envoltada de gossos. «Molts pateixen problemes de gingivitis per l'estrès i el 25% dels animals que hi ha tenen problemes també vinculats a l'estrès», detalla Trilla. La regidora també diu que el document constata que les gàbies no tenen una separació adequada i que això provoca que els gossos es puguin mossegar entre ells. «En alguns casos, amb resultat de mort», assegura.

Trilla diu que els consten altres problemàtiques que s'han denunciat a través d'un comunicat anònim. Entre elles, que no es faciliten les adopcions ni les acollides o que no es dona una alimentació adequada als animals. Precisament, aquest dijous s'ha convocat una concentració davant de la seu de l'ens per protestar per la situació a les instal·lacions. D'altra banda, l'informe urbanístic conclou que només la meitat de les instal·lacions tenen llicència. «Això és competència nostra, però el que no podem fer, tal com està la gossera, és clausurar-ne una part perquè seria pitjor», remarca.

El Consell diu que ho està investigant

La regidora diu que el Consell coneix des de fa temps la situació. En relació amb això, l'ens ha enviat un comunicat on assegura que es fa un seguiment «tècnic» del contracte que tenen amb l'entitat que es fa càrrec del servei i recorden que el contracte de servei es fa tramitar a través d'una licitació pública. Malgrat això, asseguren que estan elaborant un informe «exhaustiu» per respondre a les acusacions que es fan al manifest anònim i que, si és necessari, «es requerirà a l'entitat contractada i a l'administració responsable d'algun dels fets denunciats –és a dir, a l'Ajuntament de Figueres- que aclareixi algun dels extrems que s'esmenten».

També recorden que actualment la construcció del nou centre d'acollida d'animals de Pedret i Marzà està en fase de licitació, amb «una dotació més moderna i adequada als estàndards relatius al benestar animal». La protectora de Figueres assumeix el servei comarcal de recollida d'animals abandonats a la comarca i també al Gironès.