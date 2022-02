Les agressions a funcionaris de la presó del Puig de les Basses han crescut un 40% durant el 2021. En total, segons ha fet públic el sindicat CSIF a partir de dades del Departament de Justícia, l'any passat se'n van registrar 39. D'aquestes, vuit casos van ser greus i els 31 restants, lleus. El sindicat, a més, subratlla que la presó de Figueres és el tercer penitenciari de Catalunya on hi ha hagut més funcionaris que han patit agressions greus, per darrere dels de Brians 1 i Quatre Camins (que encapçalen l'estadística). En paral·lel, durant el 2021 al Puig de les Basses també hi va haver 33 temptatives d'agressió a funcionaris per part d'interns. En aquest cas, són gairebé el doble que el 2020 (quan van ser-ne dinou).

Fa quatre dies, la UGT va denunciar una agressió al mòdul de dones del Puig de les Basses. Segons explicava el sindicat, dues internes que anaven begudes en van agredir una altra. Les preses havien fabricat 'chicha' artesanal (una beguda fermentada d'origen sud-americà, que generalment s'obté del blat de moro). Després d'agredir aquesta altra interna, les dues preses van atacar les funcionàries que les intentaven calmar. Una d'elles, explica el sindicat, va rebre un cop de puny a la cara, puntades de peu i escopinades. Durant l'escorcoll, concretava la UGT, a les preses se'ls van trobar cinc ampolles on fermentaven la 'chicha'. Ara, el sindicat CSIF ha fet públic un estudi, elaborat per ells mateixos a partir de dades de Justícia, que posa xifres a els agressions que pateixen els funcionaris de presons. El CSIF subratlla que, durant el 2021, al Puig de les Basses se'n van registrar 39. En comparació amb el 2020 són un 40% més (quan n'hi va haver 28) però també baixen en relació al 2019 (quan la xifra va enfilar-se fins a les 48). En paral·lel a les agressions, el sindicat també recull que les temptatives també van anar a l'alça. Perquè durant el 2021 a la presó de Figueres hi va haver 33 casos d'interns que van intentar agredir funcionaris. És un augment significatiu respecte el 2019 (quan hi va haver 19 temptatives) i, de fet, suposa la xifra més alta dels últims sis anys. 150 interns menys A l'estadística, el CSIF també posa en relleu que aquest increment d'agressions i temptatives a funcionaris coincideix en un moment en què la població reclusa al Puig de les Basses ha disminuït. De fet, diu literalment que és "significativament inferior" a la del 2019. Perquè aleshores, al penitenciari de Figueres hi havia 772 interns; el 2020 van passar a ser-ne 720, i l'any passat la xifra va baixar fins als 625. El sindicat també explica que, al Puig de les Basses, una de cada tres agressions o temptatives les van cometre reclusos que estaven al departament especial de règim tancat (DERT). Per darrere seu, allà on se'n van registrar més és al mòdul 2 i al 3 del centre penitenciari gironí. Per últim, el CSIF subratlla que les agressions a funcionaris del Puig de les Basses han suposat el 10% del total de les que hi ha hagut arreu de les presons catalanes (393). I posa en relleu que, si només es miren aquelles greus, la presó de Figueres és la tercera de tota Catalunya que n'ha registrades més durant el 2021, per darrere de Brians 1 (setze) i Quatre Camins (set).