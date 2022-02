Unes sardines disfressades són les protagonistes del cartell de Carnaval de Roses que va poder celebrar dijous la tradicional presentació després de l’incertesa sobre si s’acabava o no podent celebrar i amb quins actes.

Fontes, il·lustrador i tatuador, ha explicat que en l’elaboració del cartell ha combinat diferents elements del Carnaval, com són les sardines -que a Roses guanyen encara més simbolisme per la relació del municipi amb el mar i el món de la pesca-, amb aspectes del moment actual, plasmat en una llauna que representa en to humorístic la situació de confinament i tancament viscuts en els darrers temps. El carnaval serà del 25 al 28 de febrer.