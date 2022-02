L'informe tècnic encarregat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà no detecta irregularitats a la gossera de Figueres, en relació a les acusacions fetes en un comunicat anònim. L'ens remarca que les conductes estereotipades són "comunes" en els animals que viuen en centres d'acollida, pel flux continu, i que també ho són les baralles entre gossos. Tot i això, admet que en les últimes setmanes hi ha hagut un episodi fora de "l'habitual". També remarca que el servei veterinari de l'entitat revisa diàriament els animals i no "ha manifestat cap desacord amb l'alimentació ni que s'incompleixin les condicions de manteniment dels animals de companyia".

D'altra banda, atribueix al desconeixement de la seva gestió en aquest àmbit i diu que farà una acció informativa per aclarir dubtes. Amb relació a les declaracions de la regidora de Benestar Animal de Figueres, Sònia Trilla, diu que no entraran a valorar-les però li recorda que "cada administració té unes competències molt clares i definides". En aquest sentit, recorda que hi ha una comissió de seguiment que es reuneix a petició d'alguna de les parts. D'altra banda, el Consell assegura que l'entitat que gestiona la gossera no pot treure cap benefici en "retenir l'adopció" perquè els preus són els mateixos tant si s'adopta immediatament com si es retarda i que els preus que s'apliquen en les adopcions estan fixats a les ordenances. "Aquests preus no només es corresponen a l'esterilització dels animals, sinó que contemplen aspectes tan diversos com la identificació de l’animal amb xip, les revisions periòdiques veterinàries que ha rebut, l’alimentació i la gestió del personal i les instal·lacions, entre d'altres", remarquen. A més, insisteixen que es fan servir els patis d'esbarjo "cada dia" i que la gestió del voluntariat és un afer "intern" de la protectora. "Cada mes es duen a terme diverses recollides especials, que són les que es fan amb animals sense lligar i, fins al moment, el Consell Comarcal no ha rebut cap queixa de cap municipi que s'hagi negat. Si mai es produeix, evidentment, s'investigarà", afirmen. Finalment, recorden que fan un seguiment del contracte però que "si qualsevol persona detecta que un animal és víctima de maltractaments i en tenen proves, s'hauria de denunciar a qui correspongui".