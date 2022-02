La Policia Local de Castelló d'Empúries va detenir ahir un home que va agredir i amenaçar uns agents durant un servei.

Els policies agredits havien anat a un domicili per un possible cas de violència masclista. L'arrestat va quedar acusat d'un delicte d'atemptat contra als agents de l'autoritat.

El succés es va produir ahir al migdia, la Policia Local va rebre una trucada informant d’una forta discussió de parella en un domicili. Es dona el cas, com informa el cos policial, que no era la primera vegada que rebien un avís o queixa per fets similars i van anar fins al domicili, ja que podia ser un cas de violència de gènere.

En arribar-hi, dues patrulles de la Policia Local van trobar-se amb una parella al balcó del domicili. L’home en veure la presència policia va començar a insultar els agents.

La policia va demanar a la parella que baixés fins al carrer per així poder ser identificats i parlar dels fets, però l'home s'hi va negar i també, segons informa la policia va intentar impedir a la dona que baixés. Finalment la dona va anar fins al carrer i va ser identificada. A banda, va negar que estigués patint o haver patit maltractaments per part de la seva parella.

Mentre la dona s'explicava, l'home es va posar "molt violent" i va començar a amenaçar als agents actuants. Els policies el van advertir que no seguís per aquest camí però en comptes de deixar-ho estar, va agredir als agents. Davant dels fets, va acabar detingut per la Policia Local.

Un cop arrestat, els Mossos d'Esquadra de Roses es van emportar l'home arrestat i acusat d'un delicte d'atemptat contra als agents de l'autoritat.