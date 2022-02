L’Ajuntament de Figueres té previst entregar dilluns a la fiscalia l’informe sobre els tretze anys de talls de llum al Culubret. L’informe inclou les declaracions dels veïns sobre com ha afectat això a la seva vida diària. Durant el darrer cap de setmana s’han produït dotze interrupcions del subministrament. Paral·lelament, s’estan fent gestions per intensificar els controls pels cultius de marihuana i frau elèctric i perquè s’inverteixi en la millora de la xarxa.

«Dotze talls de llum el cap de setmana i hem entrat a l’any 13 de talls de llum». Ho posava sobre la taula al darrer ple municipal celebrat dilluns el regidor no adscrit, Carles Arbolí, en el que qualificava una «tortura» que viuen els veïns.

El govern (ERC, PSC, Guanyem, Canviem) té sobre la taula diverses mesures per pal·liar o resoldre la situació. I alhora estudien si Endesa podria tenir responsabilitats sobre l’afectació que això té sobre les persones.

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, informava que tal com van acordar en una reunió amb la Fiscalia, s’ha treballat en un informe sobre els tretze anys de talls de llum. I Casellas anunciava que està previst que la setmana vinent es pugui entregar a la fiscalia de Figueres perquè ho traslladi a Girona.

El vicealcalde explicava que els veïns han anat a declarar a la Guàrdia Urbana «un relat per part de persones afectades de com afectava a la seva vida diària, més enllà del paper fred de si he estat tres o quatre hores sense llum». Faltaven dues persones per declarar i tancar un informe per entregar-lo la setmana vinent. «I ja estarà en mans del tinent fiscal per començar la investigació sobre les responsabilitat d’Endesa en relació a la possible comissió d’algun tipus de delicte contra els drets dels consumidors o contra el dret de les persones», explicava Casellas.

A la vegada, el vicealcalde de Figueres posava de manifest la importància de continuar treballant contra el frau i els cultius de marihuana. «Hem exigit i se’ns ha promès que les intervencions seran molt més sovintejades però aquí si que anem al ritme del que ens autoritzin els jutges d’instrucció», deia. Hi ha hagut un canvi als jutges d’instrucció però el vicealcalde posava de manifest que «tenim el compromís de la jutge degana de fer el màxim per poder obtenir les ordres d’entrada i registre amb la major celeritat».

Finalment, va explicar que «vam insistir al conseller i hauríem d’insistir al departament d’Indústria perquè pressioni Endesa i farem les gestions oportunes perquè en l’àmbit d’inversió hi ha algun tipus de competència que també depèn de l’Estat». Des de l’Ajuntament consideren que un dels problemes que agreuja els talls de llum és que la xarxa està obsoleta. El govern diu que són conscients que s’enfronten a un «gegant» en relació a la companyia elèctrica.

Comunitat energètica

Per ajudar a resoldre la problemàtica també s’està treballant per posar plaques fotovoltaiques a l’escola Pous i Pagès i crear una comunitat energètica que alimenti el barri. L’alcaldessa, Agnès Lladó, va explicar que s’ha començat a redactar el projecte perquè es pugui implementar. Són conscients que la tramitació és llarg aperò esperen que la inversió es pugui fer aquest any.

Des de la companyia Endesa sempre han defensat que la problemàtica al barri és deguda al frau elèctric i al cultiu de marihuana que sobrecarrega la xarxa i causa els talls en el subministrament.