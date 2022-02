La presència de persones que es desplacen expressament a Portbou, amb l’única intenció de lucrar-se a costa d’immigrants que volen creuar la frontera en direcció a França, ha alertat les autoritats polítiques i policials del municipi fronterer. Bona part de les víctimes d’aquest presumpte tràfic de persones són joves menors d’edat que arriben en tren fins a l’estació de Portbou i que, des d’aquí, assumeixen que poden seguir camí cap al nord a peu «ajudats» per aquestes bandes organitzades, segons ha explicat l’alcalde, Xavier Barranco.

«No són els joves els que ens preocupen, perquè, en contra del que es pugui pensar, ni són conflictius ni venen aquí a delinquir, són persones que busquen una forma de guanyar-se la vida amb la mirada posada al nord. Jo sempre dic que, pel fet de tenir el color de la pell més fosca o vestir diferent, no se’ls pot posar l’etiqueta de delinqüents», anota Xavier Barranco, i hi afegeix: «El problema, en aquest cas, són els que organitzen els passatges, els quals cobren pel trasllat de persones a la zona fronterera evitant els controls policials. Les persones que es dediquen a això són conegudes per la policia. Se sap que viuen en municipis de les comarques gironines i que venen a Portbou expressament».

Aquesta realitat ha portat l’Ajuntament de Portbou i els cossos policials a prendre mesures per tenir controlades les màfies que operen al municipi fronterer. Segons ha explicat Xavier Barranco, s’han muntat uns operatius especials en què treballen de forma coordinada el Cos Nacional de Policia i els Mossos d’Esquadra, ja que els primers tenen competències en control de documentació i estrangeria i els segons, en ordre públic i seguretat ciutadana.«Dispositiu Walter»

Aquest treball conjunt, que va iniciar-se fa uns tres mesos, s’ha denominat dispositiu Walter i els patrullatges es realitzen de forma aleatòria.

L’alcalde de Portbou ha volgut subratllar que, en cap cas, el dispositiu Walter no s’han creat per un motiu d’inseguretat, sinó com a mesura contra la problemàtica que s’origina a l’entorn del tràfic de persones. «Aquests controls es fan, sobretot, per descobrir les persones que actuen amb males intencions», afirma Xavier Barranco. I ell mateix aprofita aquesta informació per fer una petició: «Demano a les persones que difonen falsedats sobre la seguretat ciutadana a Portbou que s’informin bé abans de parlar. Se m’ha acusat de passivitat en aquesta matèria, i la realitat és que estem treballant molt. Però, precisament, per una qüestió de seguretat i per no crear alarmismes innecessaris s’han de tractar aquests temes amb la màxima cautela».

En un exercici de transparència municipal, el propi alcalde ha convocat aquest dissabte passat, 5 de febrer, una reunió oberta a tots els veïns i les veïnes de Portbou, per exposar-los, d’una forma detallada, les dades corresponents a l’activitat delinqüencial registrada al municipi. Xavier Barranco ha destacat el descens de delictes contra el patrimoni, furts, robatoris, ocupacions... tenint en compte que el 2019 es van tramitar a Portbou 107 denúncies; el 2020, any del confinament per la pandèmia, van ser 63, i el 2021 hi va haver 55 denúncies per aquesta causa. L’alcalde ha volgut posar de manifest la diferència que hi ha entre la sensació d’inseguretat i els fets reals. «Qui digui que a Portbou es delinqueix més menteix», remarcava Xavier Barranco davant dels veïns. També va explicar-los que cada tres o quatre mesos representants de l’equip de govern de l’Ajuntament de Portbou es reuneixen amb comandaments dels Mossos d’Esquadra per parlar sobre la seguretat a Portbou.