L'equip de Govern de Figueres vol rescindir el conveni amb el Consell Comarcal per la gossera i endur-se els animals a un refugi. Així ho ha assegurat la regidora de Benestar Animal, Sònia Trilla, a la concentració d'aquest dijous davant de l'ens per protestar per la situació que, afirmen, es viu a la protectora d'animals i exigir "solucions".

La mobilització, que ha aplegat una quarantena de persones, s'ha desplaçat des de la Font Lluminosa fins al carrer Nou, just al davant de la seu del Consell. Allà han llegit el manifest que s'ha difós a través de les xarxes socials i on es denuncia que no es faciliten adopcions, que l'entitat que gestiona l'espai intenta lucrar-se o que l'alimentació dels animals no és adequada. Et pot interessar: L'Alt Empordà El Consell Comarcal no detecta irregularitats a la gossera de Figueres La consellera de Medi Ambient, Anna Palet, ha negat les acusacions i ha assegurat que cap de les inspeccions que s'hi fa ha detectat les irregularitats que denuncien els animalistes.c