L'alcalde de Borrassà (Alt Empordà), Ferran Roquer, deixarà el càrrec després de ser escollit síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Roquer ha fet l'anunci en una carta a través de les xarxes socials on qualifica "d'honor" la seva elecció i recorda que "requereix dedicació plena i absoluta". A la missiva, remarca que "no ha estat una decisió fàcil" perquè suposa tancar una etapa de 19 anys com a alcalde i vuit més com a regidor. El substituirà el seu número 2, Joan Hurtós, que presentarà candidatura al ple de renúncia que se celebrarà el 19 de febrer. Roquer també deixarà l'acta de diputat al Parlament.

A la carta, Roquer recorda que aquest ens fiscalitzador està sotmès a un rigorós règim d'incompatibilitats que l'obliguen a renunciar als seus càrrecs com a alcalde i diputat. "Els qui em coneixeu ja podeu pensar que no ha estat una decisió fàcil", assegura. "He estat 19 anys alcalde i 8 més de regidor i hores i hores de dedicació en cos i ànima a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Borrassà", afegeix. En aquest sentit, remarca que tot plegat ha estat "fruit del treball en equip" i que continuarà a "disposició" dels regidors per aconseguir fer del Borrassà "un poble d'excel·lència". "Mai agrairé prou la confiança que m'heu mostrat al llarg de tot aquest temps. Procuraré i, sens dubte, aconseguiré continuar al servei del municipi", conclou. Roquer és llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses i diplomat en Ciències Empresarials. Va treballar com a tècnic tributari i professor associat de Dret Financer a la UdG, a més d'exercir com a professor de secundària. L'any 2003 va assumir l'alcaldia de Borrassà, tot i que n'havia estat regidor durant vuit anys. L'any 2013 va ser nomenat director dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació a Girona i el 2015, president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, on ja havia estat conseller de Turisme, Esports i Joventut. Des del 2018, també és diputat al Parlament. La decisió de Roquer ha generat reaccions entre companys polítics. A en @tionroquer l’he vist fer d’alcalde de l’@AjuntamBorrassa i de diputat de @JuntsXCat. Aviat ho deixarà tot per esdevenir Síndic a la @sindicaturacat. I ho farà, segur, amb la mateixa humanitat, voluntat de servei i rigor amb què afronta tots els reptes. T’enyoraré molt… pic.twitter.com/BRGf919ZdU — Francesc de Dalmases @JuntsXCat (@francescd) 10 de febrero de 2022