L’Ajuntament de Roses inicia el proper 17 de febrer una campanya de sensibilització de tinença responsable d’animals de companyia. Durant dues setmanes, un estand informatiu a peu de carrer recorrerà diferents espais del municipi, obsequiant les persones interessades amb una ampolleta per netejar orins, un dispensador i bosses per a la recollida d’excrements, i oferint-los tota la informació necessària per tenir una cura responsable i cívica dels seus animals de companyia.

Aquesta actuació és fruit del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Roses i té per objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre bones pràctiques per a la cura i benestar dels animals, promovent al mateix temps un comportament responsable que eviti actes incívics, com l’embrutiment de vies públiques que sempre genera problemàtiques o les molèsties que es puguin ocasionar a altres usuaris i veïns.