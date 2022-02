Fa uns anys, quan Santi Vila despuntava com a conseller de Convergència després de deixar l’alcaldia de Figueres, l’aleshores president de la Generalitat, Artur Mas, el va trucar per demanar-li que fos el nou candidat de CDC a l’alcaldia de Barcelona, una pedra a la sabata pel partit. Vila va contestar que no estava prou preparat. «Potser Xavier Trias ho estava, quan es va presentar?» li va replicar Mas. Anys després, amb una figura ha quedat associada a la del conseller díscol de Puigdemont durant l’octubre de 2017, Vila torna a sonar com a alcaldable. Fa ja molts mesos que s’insinua que treballa en una candidatura. Ahir, Vila va obrir la porta a ser l’alcaldable de Centrem (el projecte que lidera Carme Chacón) per Barcelona en les eleccions municipals del 2023, sempre que no sigui inhabilitat pel cas de les obres de Sixena.

En declaracions a La 2 i Ràdio 4, Vila va admetre que «enyora» la política municipal ja que «el càrrec més bonic al que pot aspirar algú a qui li agrada l’interès general i el ben comú és el d’alcalde». «És evident que, si es donessin les circumstàncies, m’agradaria ajudar a fer que la ciutat de Barcelona fos millor», va explicar Vila, que ha reconegut que Centrem, la formació que impulsa la també exconsellera del PDeCAT Àngels Chacón, l’ha sondejat. «Centrem i l’univers postconvergent vinculat al PDeCAT és amb qui tinc més afinitat ideològica i més vincles personals i sentimentals», va assegurar, per la qual cosa poden comptar amb la seva «simpatia, empatia i complicitat». No obstant això, ha deixat clar que encara no hi ha res decidit, sobretot perquè el 4 de maig haurà de comparèixer en un judici i «donar explicacions» sobre com va defensar, com a conseller de Cultura, les obres d’art de Vilanova de Sixena que «eren al MNAC o al Museu de Lleida».

Si el judici es resol al seu favor i no és inhabilitat, ha admès que té «vocació i ganes» de liderar un projecte per Barcelona, encara que ha posat condicions a Centrem. Primer, va advertir que l’»incomoda» que Centrem «s’autodefineixi com de centredreta», ja que ell es considera una persona «centrada i moderada», que «pot estar en el centredreta o el centreesquerra. A més, va subratllar que el projecte que encapçali no pot definir-se com «anti-Colau», ja que si bé Ada Colau és una alcaldessa que «pot ser criticada des del punt de vista de la gestió en moltes coses», li reconeix «el principi de la bondat». I en tercer lloc, el seu no ha de ser «un projecte polític personalista», sinó envoltar-se d’»una sèrie de ciutadans, professionals liberals, empresaris». Santi Vila va ser conseller d’Empresa i Coneixement fins al 26 d’octubre de 2017, dos dies abans de la declaració de la República al Parlament. Dos mesos i mig després de dimitir va incorporar-se a Aigües de Banyoles com a director general, càrrec que encara ostenta.