La Guàrdia Urbana de Figueres va detenir la matinada de dissabte a un home que comptava amb una ordre pendent de crida i cerca. Després de la detenció, aquest va demanar als agents de la policia que avisessin de la seva situació a un familiar que viu al carrer de Santa Llogaia que no tenia telèfon. Una patrulla es va personar fins al domicili i en arribar-hi van trobar-se amb una sorpresa: de l’habitatge en sortia un home de 22 anys amb dues bosses que contenien 550 grams d’una substància, que va resultar ser marihuana. Per aquest motiu, els agents el van detenir per presumpte tràfic de drogues.