L’Ajuntament de Figueres portarà a terme, previsiblement aquest estiu, les obres per recuperar el trencadís de les dues cúpules del Teatre El Jardí. Una intervenció l’estiu de l’any passat va suposar un repintat sobre el trencadís original que va aixecar molta polèmica. Ara es buscarà una empresa especialitzada que el recuperi .

El regidor de Cultura, Alfons Martínez, ha explicat que s’està treballant en l’agenda dels actes al teatre per trobar uns setmanes entre juliol i agost que permetin treballar per recuperar la imatge original.

Durant tot l’any el teatre no només s’utilitza per a representacions teatrals o espectacles, sinó que també en fan ús les escoles per altres activitats i és inviable portar a terme les obres abans, diu Martínez. Sí que s’han fet algunes millores com la creació de rampes d’accessibilitat.

Al mateix temps que es busquen les dates per dur a terme les obres es buscarà una empresa especialitzada, experta en el tema, diu Martínez, perquè pugui recuperar el trencadís.

«S’arreglarà perquè quedi d’acord amb com era, manteninnt el trencadís», remarca. Se’ls facilitaran els plànols originals perquè pugui ser el més fidel possible.

El repintat amb pintura blanca que va eliminar el trencadís va generar molta polèmica i crítiques des de diferents sectors i de l’oposició. «És inimaginable per exemple en el parc Güell de Barcelona i trobar-se que alguns trencadissos de Gaudí han estat repintats en coloraines per un tema de conservació i això és el que provoca aquesta indignació ciutadana», deia per exemple, el regidor no adscrit, Carles Arbolí.

L’Ajuntament tal com continua sostenint va explicar que es tractava d’una actuació d’urgència perquè hi havia filtracions. Sota la cúpula, diu el regidor de Cultura, hi ha un buc d’assaig «i hi havia hagut despreniments» i en aquell moment se’ls va dir que s’havia fet el que calia perquè no hi hagués les filtracions. Ara s’acabarà la intervenció per recuperar la imatge original de l’edifici.

En els darrers anys el Teatre El Jardí ha estat sotmès a diverses obres de manteniment. Es va renovar completament el pati de butaques després de 25 anys. La de les dues boles grans incloïa una intervencio per a reparar una esquerda i evitar filtracions d’aigua. La reforma més important va ser el 1989, amb una reforma integral. A banda d’això, el regidor ha explicat que es van portant a terme altres petites millores. La darrera ha estat una rampa per a millorar l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

Més de cent anys d’història

El Teatre El Jardí de Figueres , a la plaça Josep Pla, és un edifici declara Bé Cultural d’Interès Local. Va ser construït el 1914 i és obra de l’arquitecte Llorenç Ros i Costa. El seu impulsor va ser l’empresari Pau Pagès.

La inauguració va ser durant les Fires i Festes de la Santa Creu el 1916 amb l’òpera La Gioconda que va representar la Companyia del Teatre del Liceu de Barcelona.

Durant anys, al teatre s’hi va poder veure tant cinema com representacions de teatre, òpera o sarsuela.

L’Ajuntament va comprar l’edifici el 1983 per esdevenir teatre municipal i des de llavors ha tingut una programació estable i s’ha convertit en un dels edificis culturals de referència a la ciutat de Figueres.