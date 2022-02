Les concentracions a la Jonquera perquè la Generalitat faci marxa enrere i el parc de Bombers sigui professional s’han reprès, però just la setmana que els aspirants a bombers voluntaris han realitzat les proves. Al mateix temps s’espera la reunió amb el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena.

Des de principi de gener el parc funciona amb bombers voluntaris.

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) ha convocat 15 places del cos de bombers voluntaris al municipi, i les proves es van fer dissabte, segons van informar des de Bombers.

Els aspirants van haver de superar la prova de coneixements, la física i la psicològica.

A partir d’ara es valoren els mèrits i es publica la llista per realitzar la posterior formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Finalment els aspirants participen en la fase d’habilització per a l’activitat operativa i les hores de pràctiques.

Malgrat des d’Interior es continua endavant amb el pla del Projecte Bombers 2025, tant el govern municipal com diferents col·lectius de veïns continuen disposats a pressionar perquè es facin enrere. Ahir confirmaven a Diari de Girona que dimecres passat es va realitzar una protesta i que s’hi tornarà el proper dimecres. Les concentracions es van aturar per la situació de la pandèmia.

Tot i això, des de l’1 de gener el parc funciona amb bombers voluntaris i s’han realitzat les proves per la quinzena de places.

L’alcaldessa, Sònia Martínez, explicava després d’una recepció al parc al gener per part d’Interior, a la qual no van ser convidats, que esperen a poder-se reunir amb el conseller per insistir en la necessitat que el parc sigui professional. Entenen que per la situació geogràfica i l’entorn natural és vital la importància d’aquest parc.

El projecte de la Generalitat preveu millorar les dotacions a Girona i Figueres, així com la capacitat de resposta operativa a l’Alt Empordà i a les zones turístiques de la costa gironina.