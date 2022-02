L’Ajuntament de Roses ha obert el concurs per a la redacció del projecte de construcció de la nova seu de l’arxiu municipal, que ha d’ubicar-se a la Casa Rahola Berga,al número 3 de la plaça Catalunya. La redacció té un pressupost de 233.511 euros.

La Casa Rahola Berga es va comprar el 2019 per 848.000 euros, després d’anys de negociació, i des del principi l’Ajuntament va pensar que podria ser la seu de l’arxiu. Ara s’ha posat a concurs el projecte per adequar-la i situar-hi l’arxiu, que des de fa anys pateix manca d’espai.

La proposta que resulti guanyadora servirà de base per a la redacció del projecte i direcció de les obres corresponents, permetent així obtenir una visualització prèvia i una idea arquitectònica de tot el conjunt.

Els requisits marcats per l’Ajuntament són que la intervenció sigui respectuosa amb la història de l’edifici i que permeti la seva comprensió en el context urbà i històric de Roses, utilitzant alhora un llenguatge constructiu i compositiu actual. Es valoraran, per tant, la qualitat arquitectònica, la relació amb el teixit urbà i els edificis de l’entorn i la simplicitat de les solucions constructives proposades.

Una casa protegida

La Casa Rahola Berga és una construcció catalogada com a BCIL pel Pla Especial del Catàleg de Patrimoni de Roses, considerada element patrimonial important per a la identitat històrica i social de la població. Va ser construïda per Josep Rahola Berga -destacat membre de la burgesia comercial local i alcalde de Roses entre 1907 i 1912-, i dissenyada i construïda pels mestres d'obres Àngel Marés i el seu fill Joan Marés, seguint la moda de l’època. De fet, és una de les poques cases que es conserven de l’eixample rosinc construït a primera línia de mar a finals del segle XIX.

L’edifici consta d’una planta baixa on hi ha la porta principal i un pis, que s’obre a la façana mitjançant un balcó corregut amb balustrada i tres portes. En el nivell inferior, una de les dues finestres balconeres que acompanyaven l’fentrada va ser reformada i s’hi ha obert una altra porta que dóna a una àmbit independent de la casa. Totes les obertures estan decorades amb motius florals emmarcats per petites circumferències concèntriques, a més d’una petita cornisa. En el primer pis, a més d’aquesta decoració, hi ha unes palmetes. A la part superior, una cornisa decorada amb permòdols, en els seus extrems uns lleons, i una barana de ferro culminen l’edifici.

Mentrestant, l’arxiu se situa en un espai insuficient per a acollir tota la documentació i requereix des de fa anys de més espai.