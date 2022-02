El semàfor de vianants del pas de zebra de Figueres on dissabte, 12 de febrer, va morir atropellat un nen de 7 anys no funciona. El ninot vermell de prohibit passar no s'encén quan el semàfor dels vehicles està en verd, i aquesta avaria afecta en els dos sentits en el moment en què el vianant ha de creuar. Famílies d'escolars que transiten diàriament per aquest pas de vianants s'han queixat sovint de la falta de seguretat a l'hora de passar d'un cantó a l'altre de l'avinguda Salvador Dalí, a l'altura de la plaça Vila d'Ordis, malgrat l'existència d'un grup semafòric. La inseguretat creix si el semàfor està espatllat. Aquesta avinguda, que correspon a l'antic traçat de l'N-IIa, és de competència del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Aquesta avaria reiterada l'ha constatat emporda.info aquest mateix dimarts, 15 de febrer, en horari d'entrada matinal als centres educatius. Tot i així, no hem pogut constatar que aquesta circumstància es donés en l'atropellament de dissabte, tot i que la investigació està oberta. Fa només dues setmanes, en aquest mateix punt de l'avinguda Salvador Dalí es van registrar dos accidents consecutius. D'altra banda, l'octubre del 2020, l'Ajuntament de Figueres es va veure obligat a reclamar al Ministeri de Foment que reparés els mateixos semàfors del pas de vianants, perquè portaven un mes bloquejats.