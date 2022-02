La Policia Local de Castelló d’Empúries ha denunciat un conductor per triplicar la taxa d’alcohol permesa.

Els fets van succeir la matinada de dilluns quan una patrulla del cos de seguretat va veure un vehicle circulant de forma erràtica i sospitosa per un carrer del municipi.

Arran d'això, van fer aturar el vehicle i van identificar el conductor que presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l’alcohol.

Els agents li van fer la prova d’alcoholèmia i va donar un resultat positiu de 0,77 mg/litre, més del triple de la taxa permesa (0,25 mg/l).

Per aquest motiu, segons informa la policia, va acabar denunciat per un delicte contra la seguretat viària per conduir en estat etílic.