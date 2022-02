L’actual alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, encapçalarà de nou la llista d’ERC a Figueres a les properes eleccions municipals el 2023. La militància reunida dilluns al vespre va tornar a confiar en Agnès Lladó per liderar el partit a Figueres on governa amb un pacte amb el PSC, Guanyem i Canviem. L’actual alcaldessa, per la seva banda, es va comprometre a continuar impulsant la «transformació» que necessita la ciutat.

«El meu compromís és absolut per encapçalar una llista que defensa els valors republicans i feministes que continuarà impulsant la transformació que Figueres tant necessita”, deia Lladó públicament després de ser escollida. I en aquest mateix sentit afegia que «el canvi que estem impulsant és imprescindible per continuar fent de Figueres, la ciutat de l’Empordà, el motor econòmic, social i cultural dels pròxims anys». La militància d’Esquerra Republicana de Figueres la a escollir per tornar a liderar el seu projecte a lea candidatura de les properes eleccions municipals l’any vinent. Lladó va defensar que durant gairebé tres anys ha impulsat un govern que «posa les persones al centre de les decisions». Va assegurar que s’està «revertint la tendència negativa» en què van trobar la ciutat al 2019 i que l’estan «revitalitzant» econòmicament i socialment. «Tenim molta feina per endavant i encara més il·lusió per fer-la», va afegir Lladó. Agnès Lladó és regidora a l’Ajuntament de Figueres i membre del Consell Comarcal de l’Alt Empordà des del 2015. El 15 de juny de 2019 va ser escollida nova alcaldessa, en substitució de Jordi Masquef i Creus, amb el suport del Partit dels Socialistes de Catalunya, Guanyem Figueres i Canviem Figueres. Junts va obtenir vuit regidors i tot darrere ERC amb cinc regidors recuperant una posició important a la ciutat. El pacte, que inicialment semblava difícil de sostenir, els va permetre governar la ciutat.