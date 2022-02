El semàfor de vianants del pas de zebra de Figueres on dissabte, 12 de febrer, va morir atropellat un nen de 7 anys no funciona. El ninot vermell de prohibit passar no s’encén quan el semàfor dels vehicles està en verd, i aquesta avaria afecta en els dos sentits en el moment en què el vianant ha de creuar.

Famílies d’escolars que transiten diàriament per aquest pas de vianants s’han queixat sovint de la falta de seguretat a l’hora de passar d’un cantó a l’altre de l’avinguda Salvador Dalí, a l’altura de la plaça Vila d’Ordis, malgrat l’existència d’un grup semafòric.

La inseguretat creix si el semàfor està espatllat. Aquesta avinguda, que correspon a l’antic traçat de l’N-IIa, és de competència del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Dos accidents consecutius

Fa només dues setmanes, en aquest mateix punt de l’avinguda Salvador Dalí es van registrar dos accidents consecutius. D’altra banda, l’octubre del 2020, l’Ajuntament de Figueres es va veure obligat a reclamar al Ministeri de Foment que reparés els mateixos semàfors del pas de vianants, perquè portaven un mes bloquejats.

Mesures per evitar accidents

L’agrupació de regidors no adscrits de l’Ajuntament de Figueres, denominada Figueres Futur, reclama diferents mesures per evitar un altre accident mortal.

Per una banda, proposen declarar com a «zona 30» el tram de l’avinguda Salvador Dalí entre el carrer Fages de Climent i la rotonda de l’hotel Ronda i instal·lar-hi un radar fix per poder controlar-ho i com a mesura dissuasiva.

Per una altra, consideren que seria un bon punt per instal·lar el primer pas de vianants intel·ligent de la ciutat. Un projecte que Figueres Futur va pactar amb l’equip de govern als pressupostos d’enguany. Es tracta d’un sistema que quan es fa fosc s’il·luminen totes les franges a la calçada quan detecten un vianant que s’hi acosta per creuar.

El nen de 7 anys va morir dissabte al migdia. La criatura creuava el pas de vianants de l’avinguda Salvador Dalí quan un cotxe el va envestir. La conductora es va saltar el semàfor en vermell, segons van apuntar en aquell moment fonts municipals.

El nen de 7 anys travessava aquest semàfor ubicat en aquesta cèntrica avinguda en patinet i va quedar molt malferit per l’impacte del vehicle.

Els efectius del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) el van intentar reanimar, però després de fer-li les maniobres no va ser possible.

L’helicòpter medicalitzat del SEM també havia aterrat a la ciutat per portar-lo a un centre sanitari, però al final no va caldre perquè el nen va morir després de l’atropellament.