Les màquines han començat a treballar aquesta setmana en la construcció de l’esperada i reivindicada comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Jonquera que hauria d’estar en funcionament si es compleixen els terminis, el 2023. El 2019 es va dir que estaria enllestida el 2021 però impediments com la pandèmia han alentit els treballs. Els treballs tenen un cost de 2,9 milions d’euros. Divendres esta prevista la visita del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena.

Els Mossos disposen a la Jonquera de mòduls prefabricats i des de fa anys s’espera una comissaria al punt fronterer.

La Generalitat va licitar els treballs el 2021.Tindrà tres plantes amb 1.500 metres quadrats cadascuna. Al soterrani hi haurà sis garjoles i l’àrea de detenció. A la planta baixa hi haurà l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) per atendre i recollir denúncies del públic general però també una d’específica per a menors o víctimes que necessitin una protecció especial. Al pis superior hi haurà els despatxos per a comandaments i unitats específiques. A l’exterior hi haurà zona d’aparcament. Es preveu que hi hagi entre 60 i 70 agents, però que en situacions excepcionals, es pugui arribar al centenar.