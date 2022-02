L'Escala manté la mitjana dels darrers cinc anys d'uns 800 fets delictius. Tot i això, a la darrera Junta de Seguretat es va destacar el descens dels robatoris amb força i els pocs casos, "gairebé inexistents", de robatoris amb el factor de la violència.

Els accidents durant el 2021 han baixat un 25%.

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, remarcava que "l"Escala és una població segura i cal agrair a tots els cossos la voluntat de coordinar-se i treballar plegats per a la nostra seguretat".

A la Junta també hi assistiren, a banda dels representants de diferents cossos i forces de seguretat, i els bombers, el director territorial d'Interior Jordi Martinoy que va destacar la bona coordinació i les bones dades que es reflecteixen en els darrers anys.

A banda dels fets delictius, es van analitzar els accidents de trànsit.

Durant el 2021 es van produir a l'Escala un total de 90 accidents de trànsit, una dada molt similar a la de 2021 (94), en any en què va començar la pandèmia de la Covid-19. Això representa un descens important respecte a anys anteriors, en què la mitjana se situava entre els 120 i els 130 accidents anuals. Això s'atribueix a diferents factors, entre els quals hi ha evidentment els períodes de confinament i de descens del volum de vehicles en circulació, però també les limitacions de velocitat que s'han anat aplicant a diferents vials del municipi.

Més enllà dels nombres absoluts, des de la Policia Local també es destaca el fet que del conjunt d'accidents, la gran majoria (78) han estat sense ferits i només dos casos han suposat ferits greus. La resta (10) han estat ferits lleus.

Educació viària a les escoles

Coincideix que aquesta setmana s'està duent a terme l'acció anual d'educació viària a les escoles. En concret, es fan per als alumnes de 5è de primària de les escoles Empúries i Esculapi. En aquesta ocasió, s'ha muntat el circuit d'educació viària de la Policia Local a l'escola l'Esculapi i s'estan fent diferents sessions per grups durant aquesta setmana. En total, hi passaran uns 75 alumnes, que aprenen les normes bàsiques de circulació fent de vianants i de conductors de vehicles com bicicletes o patinets.