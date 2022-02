Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres han detingut cinc homes per presumptament traficar amb drogues des de dos pisos de Llançà.

Els arrestats tenen 19, 26 -dos tenen aquesta edat- i 60 anys i estan acusats de ser els presumptes autors d'un delicte de salut pública.

La Unitat d'Investigació de Figueres ha portat el cas i que ha comptat amb la col·laboració de la Policia Local de Llançà.

Tenien sospites que hi havia venda de drogues al detall des de dos domicilis, localitzats als carrers de la Farella i del Port de la Selva, i van estar fent vigilàncies i indagacions per confirmar-ho.

Finalment, aquest divendres al matí han portat a terme el dispositiu policial en els dos domicilis -on han participat ARRO i investigació- i han detingut cinc persones, que també causaven molèsties veïnals a la zona.

Un cop detinguts, durant l'entrada i escorcoll dels domicilis, els Mossos han localitzat drogues, algunes d'elles ja preparades en monodosi per vendre. Les substàncies estupefaents intervingudes són: haixix, cocaïna i marihuana. A banda, també han confiscat diners en efectiu i estris per manipular la droga així com balances de precisió.