El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha ratificat que el parc de Bombers de la Jonquera (Alt Empordà) serà de voluntaris i no tornarà a tenir efectius professionals. Elena ho ha explicat en una reunió amb els alcaldes dels pobles a qui dona servei el parc i ha reivindicat que "és la millor fórmula".

El conseller d'Interior ha anunciat que en total hi haurà 22 efectius, set dels quals ja estan en servei i els quinze restants s'estan formant ara mateix. Un parc que està situat a tocar d'on s'estan fent les obres per la nova comissaria de Mossos de la Jonquera i que el conseller ha aprofitat per visitar.

Des de fa mesos els veïns i representants de les poblacions afectades pel parc de Bombers de la Jonquera reclamen que sigui professional.

Des de l'1 de gener fuciona amb voluntaris seguint amb el pla establert per la Generalitat per als parcs de Catalunya.

La reunió d'avui tampoc ha servit perquè la Generalitat es replantegi la decisió.