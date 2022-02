La font realitzada l’any 1972 per l’artista rosinc Jaume Turró, conegut popularment com en Xameca, torna a lluir a la plaça de Sant Pere de Roses, després dels treballs de restauració duts a terme per solucionar els problemes estructurals que presentava i recuperar el seu singular trencadís de ceràmica tricolor. L’aigua penetrada per les esquerdes existents, havia provocat que l’armadura metàl·lica de l’interior augmentés el seu volum i rebentés el revestiment, fent saltar també un nombre important de peces del trencadís de ceràmica que ornamenta la font. L’empresa especialitzada en restauració de patrimoni arquitectònic Chroma s’ha encarregat de l’actuació.