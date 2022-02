Una vintena de persones amb discapacitat han participat aquest diumenge en una plantada d'arbres a la zona cremada del Cap de Creus, entre Llançà i el Port de la Selva (Alt Empordà). La iniciativa vol "fer veure la importància" de cuidar els espais naturals i alhora conscienciar del perill que representen els incendis, en zones tan sensibles.

L'acte l'ha organitzat l'entitat Multicapacitats, en col·laboració amb la Diputació de Girona, l'associació Tintoreres i l'empresa Leroy Merlin. El president de Multiucapacitats, Isaac Padrós, considera que la imatge de gent amb discapacitat ajudant a la recuperació de l'espai és "molt potent". "El que volem transmetre és que, si nosaltres podem fer-ho, tothom pot fer-ho", ha assenyalat.

Jornada de solidaritat ambiental al cap de Creus aquest diumenge. La zona que va cremar entre Llançà i el Port de la Selva el juliol passat ha estat el punt on una vintena de persones amb discapacitat, acompanyats per responsables del parc natural –amb el diurecor al capdavant- han plantat una trentena d'arbres. L'objectiu era recuperar l'espai de la font d'en Feliu, un dels pocs llocs humits que queden al massís. Els participants, convocats per l'entitat gironina Multicapacitats, també han col·locat una tanca amb estaques de fusta al voltant del punt d'aigua, per evitar que el bestiar que pastura el malmeti. També s'ha instal·lat una tanca de ferro just en un dels accessos.

Tot plegat, gràcies als diners que es van recaptar en una jornada solidària que l'associació de natació Tintoreres de Llançà va fer el passat octubre. El seu president, Marcos Rodríguez, reconeix que se sent "molt orgullós que des del mar es pugui haver ajudat a la muntanya. Avui és un dia de felicitat", ha remarcat.

Un orgull que compartia el president de Multicapacitats, Isaac Padrós, que ha explicat que la iniciativa va sorgir d'un dels socis més veterans de l'entitat. "Va proposar fer alguna cosa relacionada amb el medi ambient i la cura de l'entorn. Aleshores vam anar a preguntar a la Diputació de Girona i ens van proposar fer això", assenyala.

En aquest sentit, Padrós explica que per a ells és una "lliçó" poder estar amb el director del parc natural, Ponç Feliu i remarca que el que volen transmetre és que "si nosaltres podem ajudar, també ho pot fer qualsevol altre".

Es regenera bé

Precisament, el director del parc natural ha explicat que la vegetació que va quedar calcinada en l'incendi "es regenera prou bé" i, per això, centren els esforços en recuperar zones humides. "No és una reforestació general, perquè seria absurd ja que hi ha moltes hectàrees i a més és un tipus de fauna mediterrània que es recupera bé", assenyala Feliu.

A l'acte també hi ha participat el diputat provincial, Jordi Masquef, que ha explicat que accions com la d'aquest diumenge responen també a la voluntat de "sensibilitzar" la ciutadania. "Al cap i a la fi va ser una acció evitable de l'home. Sui no s'hagués produït, tota aquesta zona no estaria cremada", ha assenyalat.