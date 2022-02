Per les vacances de Setmana Santa, quan es produeix el primer desembarcament turístic de la temporada a Castelló d’Empúries i Empuriabrava, hauria d’estar instal·lat el Wifi4eu, el sistema de wifi gratuït a tots els equipaments, places i espais més importants del municipi. La Unió Europea (UE) ha tret una nova línia de subvencions per al wifi públic i gratuït en espais públics com són les dependències municipals, equipaments, museus, parcs i places del municipi. La subvenció econòmica és de 15.000 euros i les condicions que es posen a sobre de la taula són que els equips que es col·loquen han de ser d’última generació i el manteniment ha de tenir una durada mínima de tres anys. El govern municipal de Castelló preveu aprofitar l’arribada dels mesos de més afluència de visitants. A la plaça dels Home s’hi podran connectar unes 250 persones a la vegada, mentre que seran fins a un miler de dispositius alhora connectats a la Basílica.

La Sala Municipal, el pavelló d’esports, la Sala Gòtica, el Centro, la Sala Polivalent, la Farinera, la Llar d’Infants, el Centre de Serveis, el centre Emprèn i el Centre Cívic d’Empuriabrava són alguns dels punts on es podrà gaudir d’aquest servei.