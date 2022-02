Un motorista ha mort aquesta tarda en un accident a la C-252 a l'altura de Figueres. Segons les primeres informacions del Servei Català de Trànsit, l'incident mortal ha tingut lloc al quilòmetre 0,3 de la via, dins la zona industrial de l'Aigüeta, quan per motius desconeguts el motorista ha sortit de la via i ha caigut dins un rec situat prop de l'empresa Bombes Vilpin. L'avís s'ha rebut a les 17.41 hores i la víctima és un home.

Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Quan els efectius d'emergències han arribat al lloc dels fets, l'home ja era mort i no han pogut fer res per salvar-li la vida. Ja són 22 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes. La província de Girona concentra prop de la meitat de les víctimes amb 10 morts.