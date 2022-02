Roses rebrà 3 milions d'euros dels fons europeus, la meitat dels quals per gestionar els accessos i fer un centre d'interpretació al cap de Creus. Els ajuts permetran continuar amb la implementació del projecte de regulació de l'accés motoritzat al parc natural iniciat l'estiu passat amb l'anomenada 'fase 0'. En concret, per a la gestió 'intel·ligent' i informatitzada dels accessos, l'adequació dels espais físics a la seguretat de les persones i la sensibilització en relació amb la protecció mediambiental. En total, el municipi rebrà el suport dels fons per a 17 projectes de transició verda i sostenibles, eficiència energètica, transició digital i millora de la competitivitat. A banda, dels destinats a gestionar els accessos al parc i la creació d'un espai d'interpretació, els projectes restants rebran 1,46 milions d'euros i s'agrupen en quatre objectius estratègics.

L'eix destinat a la millora de l'eficiència energètica, rebrà 416.843 euros per a l'ampliació de la central de biomassa de Roses, mentre que 189.750 euros aniran a la instal·lació de noves estacions de recàrrega elèctrica per a vehicles. Les actuacions previstes en l'àmbit de la transició digital es dirigeixen a millorar la cadena de valor turístic de Roses mitjançant l'ús de la tecnologia, amb projectes de promoció on-line de la destinació sostenible (100.000 euros), de senyalització turística digital amb sistemes beacons (75.000 euros), d'anàlisi big data (80.000 euros), de formació per a empreses en l'àmbit digital (45.000 euros) i de creació d'una web-hub que ofereixi informació de la implementació dels projectes (20.000 euros). Per últim, dins l'àmbit destinat a la millora de la competitivitat, els fons finançaran el projecte de conscienciació turística 'Canvia't el xip' (30.000 euros), la implantació de la Carta Europea de Turismo Sostenible (60.000 euros), la certificació del segell de qualitat Roses Biosphere, (45.000 euros), el programa Tourist-Angels (45.000 euros) i la secretaria tècnica de tot el pla Regeneration Tourism Roses (120.000 euros).