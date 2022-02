El Cap de Creus torna a ser castigat pels incendis. Des d'ahir a la nit, un foc està afectant el municipi de Roses. Les flames ja han destrossat unes 500 hectàrees, segons els Agents Rurals. D'aquestes, el 95% pertanyen a superfície del parc natural del Cap de Creus. La major part de la vegetació afectada són matolls.

Aquest incendi ja ha calcinat més superfície que el que va tenir lloc a finals de juliol de l'any passat, que va començar a Llançà i ràpidament es va estendre cap al Port de la Selva i la Selva de Mar. En aquella ocasió, els Bombers també van haver de lluitar contra condicions climatològiques molt complicades i en una àrea que topogràficament ho tenia tot a favor per avançar. Es van haver de fer desallotjaments de veïns però no es van haver de lamentar ferits. En aquest cas, les flames van arrasar 400,77 hectàrees, 390,73 del Parc i, per tant, protegides.

Aquesta àrea de l'Empordà ha estat castigada històricament pels incendis i la situació actual, de sequera molt marcada per la falta de pluja i la tramuntana que sempre empitjora els escenaris, no sembla augurar una temporada gaire millor.

Focs fora de temporada

Els incendis forestals fora de temporada no són una novetat i malauradament, els especialistes preveuen que vagin a més. L'avís del foc de Peralada a principis de mes, va posar de nou en alerta el territori i els Bombers ja van avisar que podia succeir, el què ha acabat passant a Roses. El cap de la Regió d'Emergències, Jordi Martín fent balanç de la campanya forestal de l'any passat -que va del 15 de juny al 15 de setembre- ja alertava d'això a Diari de Girona. La campanya d'estiu va tancar amb poc més de 585 hectàrees cremades, la majoria van acabar calcinades en el foc del Cap de Creus. Una superfície cremada que gairebé s'ha superat amb l'incendi declarat ahir a Roses.