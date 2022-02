Els Bombers treballen en l'extinció d'un gran incendi forestal a Roses que empès per la tramuntana segueix molt actiu.

A lloc hi ha 40 dotacions terrestres i tres mitjans aeris (un helicòpter bombarder i dos avions de vigilància) que cap a quarts de deu del matí ja han pogut començar a actuar.

El foc aquest matí ja ha arribat a mar i els Bombers es concentren ara en poder estabilitzar els dos flancs: el dret, per la proximitat de les cases, i l’esquerre, molt llarg i que es podria obrir cap a Cadaqués i el Port de la Selva. Els Bombers treballen intensament per evitar que això succeeixi.

El foc va començar en una àrea pròxima a Mas Oliva cap a un quart de dotze de la nit i ràpidament, va anar progressant cap a Montjoi empès per la tramuntana. D'altra banda, la cua i flanc esquerre de l’incendi, més lentament, anaven a contravent cap al Pic de l’Àliga i Mas dels Arbres. L'incendi afecta íntegrament el municipi de Roses, i un 95% de la superfície és dins del Parc Natural del Cap de Creus.

Les flames segueixen avançant i els Bombers actuen en un perímetre d’unes 500 hectàrees.

⛔️ TALLADA la carretera d’accés a Cala Montjoi a Roses. L’incendi continua actiu. EXTREMEU les precaucions i NO sortiu de casa NI us apropeu a l’incendi. #IFRoses pic.twitter.com/Df9B8SRpBw — Ajuntament de Roses (@AjRoses) 22 de febrero de 2022

Aquest foc ha obligat a confinar durant la nit i matinada 15 persones de cala Montjoi i tres de la cala Jóncols. A banda, s’ha tallat la carretera d’accés a aquesta zona i s’ha demanat no apropar-se a l’incendi.

Aquest incendi forestal s'ha declarat en ple hivern i en una situació de sequera molt acusada als boscos. La tramuntana no juga a favor dels Bombers, en un terreny que està molt sec i on el foc atiat pel vent agafa més força.

Part de l'Alt Empordà de fet es troba en una situació prealerta per sequera des de fa mesos a causa de la manca de pluja. L'àrea del Cap de Creus és una de les zones a més, on ja històricament hi ha menys precipitacions i sovint està en màxima alerta d'incendi.

Avui i també ahir, el Pla Alfa dels Agents Rurals ja situava aquest extrem de la província en perill d'incendi i els pitjors pronòstics s'han complert.

Els Rurals investiguen les causes de l'incendi que afecta 500 hectàrees del municipi de Roses- Cal destacar que la major part del terreny afectat - un 95% de la superfície- és dins del Parc Natural del Cap de Creus.

Mapa Pla Alfa per avui 22 de febrer pic.twitter.com/NHPeenLtbl — Agents Rurals (@agentsruralscat) 22 de febrero de 2022

Aquest foc arriba 20 dies després que se'n produís un altre a l'Alt Empordà, en aquest cas a Peralada i a tocar de la Muga. Un foc que va destrossar unes 32 hectàrees. Un primer incendi d'hivern important que ja va posar en alerta els Bombers, que van avisar que podia haver-n'hi de nou amb la situació de sequera amb la que es troba el territori.

Estabilitzar els flancs

Avui a les sis del matí, els Bombers ja han informat que gràcies al treball intens de la nit s'ha pogut tancar una bona part de la cua i el flanc esquerre i també una tercera part del flanc dret. Els Bombers es concentren ara en poder estabilitzar els dos flancs: el dret, per la proximitat de les cases, i l’esquerre, molt llarg i que es podria obrir cap a Cadaqués i el Port de la Selva. Els Bombers treballen intensament per evitar que això succeeixi.

El principal problema amb el qual es troben els efectius sobre el terreny és que hi continua bufant tramuntana.

Un vent de component nord que de matinada ha portat cops superiors als 72 quilòmetres per hora a Roses, segons informa el Meteocat.

A l'EMA de Roses es mantenen les ratxes molt fortes de vent, per sobre dels 72 km/h. La humitat relativa és baixa entorn del 30 - 40%. #IFRoses pic.twitter.com/3O2zqgnp9P — Meteocat (@meteocat) 22 de febrero de 2022

Els efectius d’extinció treballen en un perímetre d’unes 500 hectàrees, amb un dispositiu format per 40 dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat, entre les quals 20 vehicles d’aigua, les unitats GRAF (Grup d’Actuacions Forestals), EPAF (Equip de Prevenció Activa) i del GROS (Grup Operatiu de Suport).

A més, també s’hi han desplaçat diverses unitats de les ADF de la zona, així com efectius dels Agents Rurals, dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Local i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en caràcter preventiu.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla Especial d’Emergències per Incendis Forestals de Catalunya INFOCAT en fase d’Alerta pel fort vent que bufa a la zona de l’incendi de vegetació forestal de Roses.

El telèfon d’emergències CAT112 ha rebut 83 trucades alertant de l’incendi de Roses.